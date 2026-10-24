دستگیری متخلف شکار غیرمجاز در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت شمس‌الدینی، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست رودان در جریان گشت‌زنی و پایش مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های شهرستان یک متخلف را هنگام شروع به شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متهم یک قبضه سلاح شکاری پی‌سی‌پی (PCP) و یک قبضه چاقو کشف و ضبط شد.

رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان، ادامه داد: پس از تکمیل مراحل قانونی پرونده این متخلف برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

شمس‌الدینی با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از محیط زیست از مردم و طبیعت دوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی شکار غیرمجاز یا تخریب طبیعت مراتب را از طریق سامانه تلفنی سراسری ۱۵۴۰ یا با مراجعه به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست یا پاسگاه محیط‌بانی گزارش کنند.