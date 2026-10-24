به گزارش خبرنگار مهر، انتطام سهمگین ظهر شنبه در نشست ستاد سرشماری استان کهگیلویه و بویراحمد، با تبریک روز سرشماری عمومی نفوس و مسکن به ملت شریف ایران و قدردانی از استاندار استان، بر اهمیت آمار و اطلاعات دقیق در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و تحولات نوآورانه تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سخنان استاندار در این نشست، به تشریح جزئیات اجرای مرحله میدانی سرشماری نمونه‌ای پرداخت و اظهار کرد: در این مرحله، حدود ۱۰ درصد از خانوارهای کشور و به تبع آن، ۱۰ درصد از خانوارهای استان و شهرستان‌ها، با توجه به تفاوت‌های نسبی در تعداد خانوارها، تحت پوشش سرشماری قرار می‌گیرند.

وی افزود: حدود ۵۰ آمارگیر میدانی بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و نقاط تعیین‌شده از سوی مرکز آمار ایران، به مناطق منتخب شهری و روستایی مراجعه می‌کنند و اطلاعات مورد نیاز را مطابق پرسش‌نامه‌های استاندارد جمع‌آوری خواهند کرد.

اجرای سرشماری به روش نمونه‌گیری

سهمگین با تأکید بر اینکه مراجعه آمارگیران شامل تمامی افراد و خانوارهای جامعه نمی‌شود، تصریح کرد: این طرح بر اساس نمونه‌گیری آماری اجرا می‌شود و نتایج حاصل از جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، مبنای برآورد و تحلیل وضعیت کل جامعه استان و کشور قرار می‌گیرد.

وی درباره ترکیب نیروی انسانی مشارکت‌کننده در این طرح نیز گفت: در مجموع، ۱۰۰ نفر در اجرای این مرحله همکاری دارند که ۵۰ نفر از آنان آمارگیران میدانی و ۵۰ نفر دیگر از عوامل ستادی، شهرستانی و نیروهای پشتیبان هستند.

اجرای طرح به مدت یک ماه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز اجرای طرح از امروز، مدت اجرای آن را یک ماه اعلام کرد و افزود: در صورت نیاز، این مدت قابل تمدید خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش فرمانداری‌ها و ستادهای سرشماری استانی و شهرستانی در اجرای مطلوب این طرح، ابراز امیدواری کرد: با هدایت و راهبری فرمانداری‌ها و همکاری و هم‌افزایی تمامی عوامل اجرایی، اطلاعات دقیق و قابل اتکایی جمع‌آوری شود تا زمینه لازم برای برنامه‌ریزی اصولی، توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر استان فراهم شود.