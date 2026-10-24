به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، هم‌زمان با آغاز سی‌ویکمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان، پیامی خطاب به دانش‌آموزان شرکت‌کننده صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن سی و یکمین کنگره قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان، فرصتی مغتنم برای پاسداشت انس نسل جوان با کلام وحی و ارج نهادن به تلاش دانش‌آموزان مستعدی است که در مسیر شناخت، تلاوت، حفظ و تدبر در آیات نورانی قرآن کریم گام برمی‌دارند.

قرآن کریم، کتاب هدایت و راهنمای زندگی است و انس حقیقی با آن، زمانی به ثمر می‌نشیند که آموزه‌های آن در اندیشه، منش و رفتار انسان تجلی یابد و دانش و توانایی او را در مسیر خیر، عدالت و خدمت به مردم قرار دهد. از این منظر، رسالت مدارس استعدادهای درخشان صرفاً شناسایی و پرورش توانمندی‌های علمی نیست، تربیت نسلی است که با برخورداری از معرفت، ایمان، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری، در حل مسائل جامعه و پیشرفت ایران اسلامی نقش‌آفرین است.

انتظار آن است که فرزندان مستعد این سرزمین، در کنار بهره‌مندی از دانش و مهارت‌های علمی، از سرچشمه زلال قرآن کریم، اخلاق، بصیرت و روحیه خدمت را نیز بیاموزند و استعدادهای خدادادی خود را در مسیر اعتلای کشور و گسترش عدالت به کار گیرند. در چنین نگرشی، موفقیت آموزشی هنگامی معنایی عمیق‌تر می‌یابد که به توانایی شناخت مسائل، یافتن راه‌حل‌های مؤثر و ایفای مسئولیت در برابر جامعه منجر شود؛ افقی که در این شعار خلاصه می‌شود: «هر نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری».

امید است سی و یکمین کنگره قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان، زمینه‌ساز تعمیق فرهنگ قرآنی در میان دانش‌آموزان و تقویت پیوند میان ایمان، دانش و عمل باشد و نسل آینده را برای ایفای نقشی مؤثر در ساختن ایرانی پیشرفته، برخوردار از عدالت و متکی بر ارزش‌های والای انسانی آماده کند.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همه دانش‌آموزان، معلمان و دست‌اندرکاران این حرکت ارزشمند را در پرتو هدایت قرآن کریم و در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی مسئلت دارم.