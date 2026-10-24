وقوع تندباد و گرد و خاک در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه به‌ویژه طی امروز با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق در برخی از نقاط استان به‌ویژه مناطق مرتفع مورد انتظار است.

وی افزود: با توجه به میزان وزش باد طی امروز در برخی مناطق به‌ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز وجود دارد و شمال خلیج فارس تا فردا طی ساعاتی مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دمایی استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۳۸.۶ و ایذه با دمای ۱۵.۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی در خصوص دمای اهواز افزود: در شبانه‌روز گذشته ایستگاه فرودگاه اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۱ و کمینه دمای ۲۴.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.