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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در کردستان آغاز شد

سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در کردستان آغاز شد

سنندج- سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و استانداران کشور، از جمله استاندار کردستان، به‌صورت وبیناری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ بعدازظهر شنبه با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداران و جمعی از مسئولان برگزار شد و استاندار کردستان نیز به‌صورت وبیناری در این مراسم حضور یافت.

در سرشماری ثبتی‌مبنا، مرکز آمار ایران با بهره‌گیری از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، داده‌های مورد نیاز درباره جمعیت و مسکن را جمع‌آوری و پردازش می‌کند.

این شیوه با تکیه بر داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها، نیاز به مراجعه حضوری به خانوارها و استفاده از نیروهای آمارگیر را کاهش می‌دهد و امکان اجرای سرشماری بر پایه اطلاعات ثبتی را فراهم می‌سازد.

کد مطلب 6988371

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