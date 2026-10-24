به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ بعدازظهر شنبه با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداران و جمعی از مسئولان برگزار شد و استاندار کردستان نیز به‌صورت وبیناری در این مراسم حضور یافت.

در سرشماری ثبتی‌مبنا، مرکز آمار ایران با بهره‌گیری از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، داده‌های مورد نیاز درباره جمعیت و مسکن را جمع‌آوری و پردازش می‌کند.

این شیوه با تکیه بر داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها، نیاز به مراجعه حضوری به خانوارها و استفاده از نیروهای آمارگیر را کاهش می‌دهد و امکان اجرای سرشماری بر پایه اطلاعات ثبتی را فراهم می‌سازد.