به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور بعدازظهر چهارشنبه در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ مازندران که با حضور دکتر غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: نخستین سرشماری علمی کشور در سال ۱۳۳۵ انجام شد و بر اساس قانون، اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دورههای ۱۰ ساله در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه سنتی در سال ۱۳۹۵ انجام شد و پس از بررسیهای تخصصی، ضرورت تغییر این روش و استفاده از ظرفیت دادههای ثبتی و سامانههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به حجم بالای اطلاعات موجود در دستگاههای اجرایی گفت: در روشهای گذشته، به دلیل فاصله زمانی طولانی میان سرشماریها، بخشی از اطلاعات به مرور از شرایط واقعی جامعه فاصله میگرفت و همین مسئله میتوانست برنامهریزی برای توسعه استان و کشور را با محدودیت مواجه کند.
کریمپور ادامه داد: در سرشماری ثبتیمبنا، اطلاعات موجود در دستگاههای اجرایی به شکل مستمر مورد استفاده، بررسی، اصلاح و تکمیل قرار میگیرد تا دادههای قابل اتکاتری برای برنامهریزی و تصمیمگیری در اختیار مدیران قرار گیرد.
وی این رویکرد را فراتر از یک عملیات آماری مقطعی دانست و بیان کرد: در نظام جدید، داده به عنوان یک سرمایه مورد توجه است و ایجاد، تکمیل، پالایش و بهروزرسانی مستمر اطلاعات، بخشی از فرآیند حکمرانی نوین دادهای محسوب میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به دستور رئیسجمهور برای آغاز فرآیند سرشماری ثبتیمبنا اظهار کرد: بر اساس این دستور، مصوبات هیئت دولت و ماده چهار قانون مرکز آمار ایران، دستگاههای اجرایی موظف هستند امکانات و تجهیزات مورد نیاز را در دوره اجرای سرشماری در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
سرمایهگذاری ماندگار در زیرساخت داده
کریمپور با اشاره به تفاوت هزینههای سرشماری ثبتیمبنا با روش سنتی گفت: در گذشته بخش زیادی از منابع صرف مراجعه به خانوارها و جمعآوری اطلاعات میشد و این هزینهها پس از پایان سرشماری کاربرد محدودی داشت، اما در روش جدید، توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و پالایش دادهها یک سرمایهگذاری ماندگار برای نظام برنامهریزی کشور خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به سامانه ملی نشانی استاندارد مکانمحور (GNAF) تأکید کرد و گفت: اطلاعات مکانی و نشانی استاندارد از دادههای مهم در فرآیند سرشماری ثبتیمبنا است و باید وضعیت اجرای این طرح در مازندران به صورت دقیق بررسی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران خواستار شناسایی موانع موجود در مسیر اجرای GNAF و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات شد و افزود: تأکید رئیسجمهور بر اجرای دقیق این طرح، ضرورت هماهنگی دستگاههای مرتبط و تسریع در تکمیل اطلاعات مکانی را دوچندان کرده است.
کریمپور در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت سرشماری ثبتیمبنا در گرو همکاری هماهنگ دستگاههای اجرایی، تکمیل و پالایش اطلاعات و فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز است و باید از ظرفیتهای موجود برای دستیابی به آمار دقیق، بهروز و قابل اتکا در مسیر برنامهریزی و توسعه مازندران استفاده شود.
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