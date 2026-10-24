نمایش مستند «خون طلایی آمنه» در دانشگاه یورک کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، عصر جمعه یکم آبان ماه، فیلم مستند «خون طلایی آمنه» به کارگردانی حبیب احمدزاده، به صورت همزمان، در دانشگاه یورک کانادا و کافه تاریخ تهران به نمایش درآمد. این اکران در دانشگاه یورک به دعوت پروفسور کلودیا شوفان، استاد و مدیر دانشکده سلامت این دانشگاه، به‌صورت حضوری و مجازی برای اساتید و دانشجویان برگزار شد.

در ادامه این نشست، حبیب احمدزاده به مدت ۹۰ دقیقه به پرسش و پاسخ آنلاین اساتید و دانشجویان کانادایی پاسخ داد. مخاطبانی که ساختار پرتعلیق و روایت سینمایی فیلم و همچنین اطلاعات پزشکی آن را برای تمامی مخاطبان عادی و حتی پزشکان متخصص در سطح جهان، بسیار تأثیرگذار و مهم ارزیابی کردند.

هم‌زمان با این رویداد، فیلم مذکور در کافه تاریخ تهران با مجری گری حسین دهباشی مستندساز و محقق تاریخ ایران و با حضور منتقد سینمایی، عباس یاری، برای مخاطب ایرانی به نمایش درآمد که پس از آن جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگردان فیلم برگزار شد.

مستند «خون طلایی آمنه» روایتی سینمایی و پرتعلیق از تلاش‌های دکتر مصطفی مقدم پزشک معالج، برای یافتن خون بسیار کمیاب دختری به نام آمنه در بوشهر است؛ دختری که گروه خونی او را در جهان کمتر از هفت نفر دارا هستند.

این اثر به دلیل نیاز مبرم اطلاع رسانی پزشکی در مورد خون های نادر برای عموم مردم جهان با ۵۵ زبان زیرنویس آماده و جهت دسترسی عموم، به‌صورت رایگان هم اکنون در لینک زیر در سایت آپارات از اینجا قابل مشاهده است.

