به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان ضمن قدردانی از اعتماد استاندار همدان اظهار کرد: این اعتماد را نه‌تنها مایه افتخار بلکه امانتی سنگین و فرصتی مغتنم برای خدمت صادقانه، تلاش خالصانه و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب، شهدا و اعتلای نام استان همدان می‌دانم.

وی با تبیین جایگاه حساس مشعاونت سیاسی امنیتی استانداری همدان افزود: معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی نقشی محوری در ایجاد ثبات، تقویت همدلی میان دستگاه‌ها و پیگیری مطالبات مردم دارد و تعامل سازنده با احزاب و تشکل‌های قانونی، رسیدگی دقیق به امور انتخابات و تقسیمات کشوری و رصد میدانی مطالبات مردم با جدیت دنبال می‌شود.

معاون جدید سیاسی، امنیتی استاندار همدان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی همه‌جانبه تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد در تعامل تنگاتنگ با دستگاه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و مجموعه‌های اجرایی زمینه حفظ آرامش عمومی، پیشگیری به موقع از بحران‌ها و تقویت امنیت پایدار در سراسر استان به شکل مطلوب فراهم گردد.

درویشی در تشریح رویکرد این معاونت در حوزه انتخابات گفت: پایبندی کامل به مُرّ قانون، صیانت از حقوق قانونی مردم، شفافیت در فرایندها و بسترسازی برای مشارکت پرشور و حداکثری آحاد جامعه خط مشی اصلی ما در این عرصه خواهد بود.

وی موفقیت در این مسئولیت را در گرو تعامل و کار تیمی دانست و خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر با فرمانداران، اعضای شورای تامین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی از الزامات پیشبرد برنامه‌ها است و تلاش می‌کنیم همه تصمیم گیری‌ها بر مبنای بررسی‌های کارشناسی، قانون مداری و مردم محوری اتخاذ شود.

معاون جدید سیاسی، امنیتی استاندار همدان تقویت سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی، ارتقای اعتماد عمومی و تلاش برای بهبود رفاه مردم را از دیگر محورهای اصلی فعالیت خود برشمرد و با تجلیل از مجاهدت‌های نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در پاسداری از اقتدار کشور، از مشارکت گسترده مردم همدان در اجتماعات شبانه ۲۳۷ شب گذشته قدردانی کرد و آن را نمادی روشن از همبستگی اجتماعی و ایفای نقش مستقیم مردم در تقویت امنیت پایدار دانست.