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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

حملات سعودی به یمن شماری شهید و زخمی برجای گذاشت

حملات سعودی به یمن شماری شهید و زخمی برجای گذاشت

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حملات هوایی امروز دشمن سعودی به یک منزل مسکونی در صنعا و یک کارخانه سیمان در استان صنعا، شماری شهید و زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حملات هوایی امروز دشمن سعودی به یک منزل مسکونی در صنعا و یک کارخانه سیمان در استان صنعا، دست کم ۲۱ نفر شهید و  زخمی شده‌اند و احتمال افزایش قربانیان وجود دارد.

وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حمله هواپیماهای عربستان سعودی به منزل یکی از شهروندان در منطقه «عصر» در پایتخت یمن، سه نفر شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنین بیان کرد: در حمله جنگنده های دشمن سعودی به یک کارخانه سیمان در شهرستان همدان، واقع در استان صنعا نیز هفت نفر از جمله یک زن و یک کودک شهید و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این جنایت‌ها نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌روند و به مجموعه جنایت‌های جنگی که متجاوزان سعودی علیه غیرنظامیان مرتکب می‌شود، اضافه می‌شوند.

کد مطلب 6988463

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