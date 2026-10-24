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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

پارسیان هرمزگان لرزید

پارسیان هرمزگان لرزید

پارسیان- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر مرز استان‌های هرمزگان و فارس در حوالی شهرستان پارسیان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۸ و ۳۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ در عمق ۱۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۳.۰۸ و عرض جغرافیایی ۲۷.۲۴ ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک‌ترین شهر به کانون زلزله پارسیان در استان هرمزگان با فاصله پنج کیلومتر بوده است. همچنین لامرد در استان فارس در فاصله ۱۴ کیلومتری و کوشکنار در استان هرمزگان در فاصله ۲۰ کیلومتری کانون زمین‌لرزه قرار دارند.

گفتنی است، تاکنون اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6988468

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