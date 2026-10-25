به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در نشست با فعالان و خادمان صحیفه سجادیه که با حضور سعید مجیدی مدیرکل تبلیغ و ترویج مرکز قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: انتخاب هرمزگان به عنوان پایتخت صحیفه سجادیه ایران، قدردانی از بیش از ۱۵ سال فعالیت ترویجی در حوزه معارف صحیفه سجادیه است که از این استان آغاز شده و دامنه آن به سطح ملی و بین‌المللی گسترش یافته است.

وی صحیفه سجادیه را گنجینه‌ای ارزشمند از معارف توحیدی، اخلاقی، اجتماعی و تربیتی دانست و افزود: میراث امام سجاد(ع) تنها مجموعه‌ای از ادعیه و مناجات نیست، بلکه ظرفیت بالایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای معنوی انسان معاصر و ارتقای فرهنگ دینی جامعه دارد و مخاطبان آن تنها مسلمانان نیستند، بلکه همه بشریت را دربرمی‌گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان با اشاره به رویکردهای فرهنگی و معرفتی صحیفه سجادیه در کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع)، بیان کرد: این جریان فرهنگی و معنوی در کنار برگزاری مجالس تفسیر صحیفه و تربیت مدرسان، مبلغان و حافظان این کتاب ارزشمند، آثار ماندگار و برکات فراوانی در فضای عمومی شهر، محیط‌های فرهنگی و زندگی اجتماعی مردم داشته است.

عبادی‌زاده که از مدرسان و مفسران صحیفه سجادیه است، قرار گرفتن هرمزگان در میان گزینه‌های پایتخت صحیفه سجادیه ایران را فرصتی مهم برای گسترش فعالیت‌های این استان در ترویج معارف صحیفه دانست و گفت: این فرصت می‌تواند زمینه تبدیل فعالیت‌های کنونی به گفتمانی بین‌نسلی و دستیابی به دستاوردهای ماندگار را فراهم کند.

وی ادامه داد: در کنار برگزاری برنامه‌ها باید شاهد تعمیق معرفت دینی، گسترش فرهنگ دعا و معنویت و تقویت ارتباط نسل جوان با معارف اهل‌بیت(ع) باشیم، رویکردی که می‌تواند جایگاه هرمزگان را در فعالیت‌های فرهنگی و دینی در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

گفتنی است، هرمزگان در شورای راهبری انتخاب پایتخت صحیفه سجادیه ایران از گزینه‌های مطرح است و سعید مجیدی مدیرکل تبلیغ و ترویج مرکز قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده این شورا برای ارزیابی میدانی شاخص‌ها به استان سفر کرده است.

در جریان این سفر دیدار با خادمان، نخبگان، هنرمندان و مدیران ارشد استان و مدیریت شهری بندرعباس و همچنین بازدید از مؤسسات و مراکز آموزشی فعال در حوزه صحیفه سجادیه انجام شده است.