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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۴

عبادی‌زاده: هرمزگان گزینه پایتخت صحیفه سجادیه ایران است

عبادی‌زاده: هرمزگان گزینه پایتخت صحیفه سجادیه ایران است

بندرعباس - نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: بیش از ۱۵ سال فعالیت ترویجی در حوزه صحیفه سجادیه، این استان را به یکی از گزینه‌های پایتخت صحیفه سجادیه ایران تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در نشست با فعالان و خادمان صحیفه سجادیه که با حضور سعید مجیدی مدیرکل تبلیغ و ترویج مرکز قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: انتخاب هرمزگان به عنوان پایتخت صحیفه سجادیه ایران، قدردانی از بیش از ۱۵ سال فعالیت ترویجی در حوزه معارف صحیفه سجادیه است که از این استان آغاز شده و دامنه آن به سطح ملی و بین‌المللی گسترش یافته است.

وی صحیفه سجادیه را گنجینه‌ای ارزشمند از معارف توحیدی، اخلاقی، اجتماعی و تربیتی دانست و افزود: میراث امام سجاد(ع) تنها مجموعه‌ای از ادعیه و مناجات نیست، بلکه ظرفیت بالایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای معنوی انسان معاصر و ارتقای فرهنگ دینی جامعه دارد و مخاطبان آن تنها مسلمانان نیستند، بلکه همه بشریت را دربرمی‌گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان با اشاره به رویکردهای فرهنگی و معرفتی صحیفه سجادیه در کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع)، بیان کرد: این جریان فرهنگی و معنوی در کنار برگزاری مجالس تفسیر صحیفه و تربیت مدرسان، مبلغان و حافظان این کتاب ارزشمند، آثار ماندگار و برکات فراوانی در فضای عمومی شهر، محیط‌های فرهنگی و زندگی اجتماعی مردم داشته است.

عبادی‌زاده که از مدرسان و مفسران صحیفه سجادیه است، قرار گرفتن هرمزگان در میان گزینه‌های پایتخت صحیفه سجادیه ایران را فرصتی مهم برای گسترش فعالیت‌های این استان در ترویج معارف صحیفه دانست و گفت: این فرصت می‌تواند زمینه تبدیل فعالیت‌های کنونی به گفتمانی بین‌نسلی و دستیابی به دستاوردهای ماندگار را فراهم کند.

وی ادامه داد: در کنار برگزاری برنامه‌ها باید شاهد تعمیق معرفت دینی، گسترش فرهنگ دعا و معنویت و تقویت ارتباط نسل جوان با معارف اهل‌بیت(ع) باشیم، رویکردی که می‌تواند جایگاه هرمزگان را در فعالیت‌های فرهنگی و دینی در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

گفتنی است، هرمزگان در شورای راهبری انتخاب پایتخت صحیفه سجادیه ایران از گزینه‌های مطرح است و سعید مجیدی مدیرکل تبلیغ و ترویج مرکز قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده این شورا برای ارزیابی میدانی شاخص‌ها به استان سفر کرده است.
در جریان این سفر دیدار با خادمان، نخبگان، هنرمندان و مدیران ارشد استان و مدیریت شهری بندرعباس و همچنین بازدید از مؤسسات و مراکز آموزشی فعال در حوزه صحیفه سجادیه انجام شده است.

کد مطلب 6988478

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