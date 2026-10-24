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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و هشتمین شب اقتدار

تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و هشتمین شب اقتدار

یاسوج-مردم یاسوج در دویست و سی و هشتمین شب اقتدار به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6988567

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