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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۶

مشکل برق مناطقی از کیش حل شد

مشکل برق مناطقی از کیش حل شد

کیش- در پی بروز نقص فنی در یکی از نیروگاه‌های جزیره کیش، برق برخی مناطق جزیره قطع شده بود که با تلاش‌های انجام شده این‌ مشکل حل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و اطلاعیه استانداری هرمزگان، برق مناطقی از جزیره از بامداد امروز قطع شده بود

علت این قطعی، بروز مشکل فنی در یکی از نیروگاه‌های جزیره کیش بوده و نیروهای فنی و عملیاتی بلافاصله برای رفع مشکل وارد عمل شدند.

جزیره کیش دارای دو نیروگاه تولید برق است و نیروگاه ماهتاب در این مدت به فعالیت و خدمات‌رسانی به مشترکان خود ادامه داده است.

در ادامه و با تلاش نیروهای فنی و عملیاتی شرکت آب و برق کیش در حوالی ساعت ۳ بامداد، مشکل فنی برطرف شد و برق اکثر مناطق جزیره مجدداً برقرار شده است.

در حال حاضر، تلاش برای اتصال کامل شبکه و برقراری برق سایر مناطق ادامه دارد و مسئولان پیگیر هستند تا برق تمامی نقاط جزیره در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود.

کد مطلب 6988754

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