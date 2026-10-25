مشکل برق مناطقی از کیش حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و اطلاعیه استانداری هرمزگان، برق مناطقی از جزیره از بامداد امروز قطع شده بود

علت این قطعی، بروز مشکل فنی در یکی از نیروگاه‌های جزیره کیش بوده و نیروهای فنی و عملیاتی بلافاصله برای رفع مشکل وارد عمل شدند.

جزیره کیش دارای دو نیروگاه تولید برق است و نیروگاه ماهتاب در این مدت به فعالیت و خدمات‌رسانی به مشترکان خود ادامه داده است.

در ادامه و با تلاش نیروهای فنی و عملیاتی شرکت آب و برق کیش در حوالی ساعت ۳ بامداد، مشکل فنی برطرف شد و برق اکثر مناطق جزیره مجدداً برقرار شده است.

در حال حاضر، تلاش برای اتصال کامل شبکه و برقراری برق سایر مناطق ادامه دارد و مسئولان پیگیر هستند تا برق تمامی نقاط جزیره در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود.