قطعی برق یکی از محلات کیش بر اثر نقص فنی؛ حمله ای به کیش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد جمعه یکی از پست‌های برق جزیره کیش دچار نقص فنی شده است که در نتیجه آن برق بخشی از محدوده نوبنیاد یک برای ساعتی قطع شد.

بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، این اختلال تنها یک منطقه کوچک را دربر گرفت و شرایط عمومی جزیره پایدار بوده و مشکل خاصی در سایر نقاط وجود ندارد.

استانداری هرمزگان همچنین خبر حمله به این جزیره را تکذیب کرده است.

همچنین شرکت مهندسی آب و برق کیش اعلام کرد با تلاش تیم‌های فنی، نقص ایجادشده در شبکه توزیع برق برطرف شده و برق محدوده نوبنیاد یک به وضعیت عادی بازگشته است.

مسئولان ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، تأکید کردند هم‌اکنون شبکه برق این محدوده به‌صورت پایدار در مدار قرار دارد و خدمات‌رسانی بدون مشکل ادامه دارد.