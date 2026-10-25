آیزنکوت: نتانیاهو وارد دنیای توهمات شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نتانیاهو دیگر شایستگی حضور در پست خود را ندارد و طرح اقتصادی وی برای مقابله با تحریم های بین المللی احتمالی علیه تل آویو امنیت این رژیم را تهدید می کند.

وی اضافه کرد: نتانیاهو بعد از پایان مأموریت فروپاشیدن جامعه اسرائیل و تضعیف ارتش الان به شدت به دنبال نابود کردن اقتصاد نسل های بعدی ما است. سخنان هفته گذشته نتانیاهو نشان داد که ارتباط وی با جهان واقعیت قطع شده و وارد جهان توهمات شده است چرا که مدعی شده بود اسرائیل می تواند به صورت کامل از نظام مالی جهانی خود را جدا کند. این دیوانگی مردی است که دیگر شایستگی ندارد.

آیرنکوت گفت: در این صورت شرکت های مستقر در اسرائیل که با ارزهای خارجی کار می کنند چگونه باید به فعالیتشان ادامه داده یا سرمایه گذاری خارجی جذب کنند؟ اجرا چنین سیاست هایی باعث می شود شرکت های مذکور به سمت دیگر کشورها جذب شده و به آنها منتقل شوند.