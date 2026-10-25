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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

جلسه علنی مجلس برگزار شد؛ رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

جلسه علنی مجلس برگزار شد؛ رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

جلسه علنی ـ مجازی مجلس شورای اسلامی در محل دائمی صحن علنی مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی به‌صورت ترکیبی برگزار شد؛ به‌طوری‌که تعدادی از نمایندگان از هر کمیسیون در محل دائمی صحن علنی حضور داشتند و مابقی نمایندگان به‌صورت مجازی در جلسه شرکت کردند.

در این جلسه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6989067
زهرا علیدادی

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