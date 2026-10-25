نشست گازی مسکو گامی راهبردی در دیپلماسی انرژی و گاز جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، کاظم جلالی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی «اِکس» نوشت:

«تحرک دیپلماتیک برای شکل‌دهی به نظم جدید حوزه انرژی. پنجم آبان، مسکو میزبان نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) خواهد بود.

همگرایی ۱۲ کشور عضو اصلی و ناظران دارنده ۷۰ درصد ذخایر گاز جهان، نقشی راهبردی در ثبات بازار و ترسیم نقشه راه آینده دارد. ‌

حضور فعال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی جهان و تداوم رایزنی‌های رئیس‌جمهوری در این مجمع، گامی کلیدی در ارتقای دیپلماسی انرژی، اتصال شبکه‌های منطقه‌ای و تقویت چندجانبه‌گرایی است.»