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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

نشست گازی مسکو گامی راهبردی در دیپلماسی انرژی و گاز جهان

نشست گازی مسکو گامی راهبردی در دیپلماسی انرژی و گاز جهان

کاظم جلالی در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، بر نقش کلیدی و راهبردی حضور ایران در نشست آتی سران جی‌ئی‌سی‌اف در مسکو تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، کاظم جلالی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی «اِکس» نوشت:

«تحرک دیپلماتیک برای شکل‌دهی به نظم جدید حوزه انرژی. پنجم آبان، مسکو میزبان نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) خواهد بود.

همگرایی ۱۲ کشور عضو اصلی و ناظران دارنده ۷۰ درصد ذخایر گاز جهان، نقشی راهبردی در ثبات بازار و ترسیم نقشه راه آینده دارد. ‌

حضور فعال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی جهان و تداوم رایزنی‌های رئیس‌جمهوری در این مجمع، گامی کلیدی در ارتقای دیپلماسی انرژی، اتصال شبکه‌های منطقه‌ای و تقویت چندجانبه‌گرایی است.»

کد مطلب 6989084
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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