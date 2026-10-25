به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، با پایان فرصت ثبت نام در سایت جشنواره که تا پایان روز دوم آبان ماه بود، نتایج نهایی به این شرح اعلام شد:

استان تهران با ۱۶۱، اصفهان ۱۳۶،خراسان رضوی۹۵، فارس ۶۸ و کرمانشاه با ۶۵ هنرمند از ردیف یک تا پنجم استان‌ها قرار دارند.

از استان‌های چهارمحال بختیاری، گلستان، هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام تعداد کمتری هنرمند جوان در جشنواره شرکت کرده‌اند.

در میان رشته‌های هنری نیز نقاشی با ۲۶۷ شرکت کننده و ۱۵۹۰ اثر، عکاسی با ۱۴۷ هنرمند و ۱۲۲۷ اثر، گرافیک با ۱۲۴ هنرمند و ۸۰۵ اثر، طراحی با ۱۱۷ هنرمند و ۷۸۸ اثر، تصویرسازی با ۱۱۶ هنرمند و ۷۹۹ اثر بیشترین تعداد شرکت کننده را دارند.

پس از پایان اعلام نتایج، جلسات انتخاب آثار هنرمندان برای حضور در کارگاه‌های کرمانشاه از روز یکشنبه سوم آبان‌ با حضور رضوان صادق‌زاده دبیر جشنواره، جمال رحمتی استاد کارگاه کاریکاتور، محمدعلی قربانی استاد کارگاه خوشنویسی، زینب شاهی استاد کارگاه نگارگری و مریم کهوند استاد کارگاه گرافیک آغاز می‌شود.

روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ تا ۶ آبان، نیز جلسه انتخاب هنرمندان کارگاه‌های جشنواره برگزار می‌شود و تمامی شرکت کنندگان در کارگاه های جشنواره مشخص خواهد شد.

سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود.