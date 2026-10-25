به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳ آبان ماه) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و با الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ این طرح موافقت کردند.



در تبصره الحاقی به ماده ۲۲ آمده است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند ظرف حداکثر ۳ ماه از ابلاغ این قانون فهرست رسانه‌های موضوع این ماده را تدوین و جهت اطلاع عموم به صورت علنی منتشر کنند و هرگونه تغییر فهرست را نیز به صورت عمومی منتشر نمایند.



در ماده ۲۲ این طرح آمده است که مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مقامات از مفاد این ماده مستثنا هستند.



در ادامه، ماده ۲۶ این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن، مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازات‌های حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آن‌ها به طور صریح در شرع تعیین شده است، یک درجه تشدید می شود.



تبصره- اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکا و معاونان امکان پذیر است.



همچنین نمایندگان مجلس ماده ۲۴ این طرح را حذف کردند.