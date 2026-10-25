تولید ۳۳ هزار تن بادام خشک در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی از پایان برداشت بادام در این استان با تولید ۳۳ هزار تن محصول خشک خبر داد و گفت: فارس با ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ بادام، ۲۰ درصد سطح زیر کشت این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به جایگاه فارس در تولید بادام کشور ادامه داد: این استان با سهم ۱۹ درصدی از تولید ملی، پس از استان‌های پیشرو در رتبه دوم تولید بادام قرار دارد و بخشی از محصول تولیدی آن به بازارهای هند و پاکستان صادر می‌شود.

بهجت حقیقی شهرستان‌های اقلید، داراب، نی‌ریز، خفر و شیراز را به ترتیب دارای بیشترین سطح زیر کشت و تولید بادام در استان معرفی کرد.

توسعه ارقام دیرگل برای کاهش خسارت سرما

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تأثیر سرمای بهاره بر باغ‌های بادام گفت: سرمازدگی در مراحل گلدهی و تشکیل میوه از مهم‌ترین مخاطرات تولید این محصول است و می‌تواند خسارت قابل توجهی به باغداران وارد کند.

بهجت حقیقی افزود: توسعه باغ‌ها با استفاده از ارقام دیرگل و جایگزینی ارقام زودگل محلی از طریق سرشاخه‌کاری با ارقام دیرگل، از جمله برنامه‌های سازمان برای کاهش خطر سرمازدگی است.

وی با بیان اینکه بادام از محصولات حساس باغی به سرمای دیررس بهاره محسوب می‌شود، ادامه داد: انتخاب ارقام دیرگل، راهبردی شناخته‌شده برای کاهش خسارت ناشی از یخ‌زدگی در مرحله گلدهی است.

ارزش غذایی بادام و سلامت قلب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه با اشاره به ارزش غذایی بادام بیان کرد: این محصول منبعی غنی از ویتامین E، منیزیم، پروتئین و اسیدهای چرب تک‌غیراشباع است.

به گفته وی، مطالعات بالینی نشان داده‌اند که مصرف منظم بادام می‌تواند به کاهش فشار خون سیستولیک و بهبود برخی شاخص‌های سلامت قلب و عروق کمک کند.