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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

هآارتص: اسرائیل به بدترین جایگاه خود رسیده است 

هآارتص: اسرائیل به بدترین جایگاه خود رسیده است 

یک روزنامه صهیونیستی نوشت که نتانیاهو دوره کنونی نخست‌وزیری خود را در شرایطی به پایان می‌رساند که اسرائیل در بدترین شرایط قرار دارد و اقتصاد این رژیم نیز در حال فروپاشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» از افول جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی و تهدید اقتصاد آن به فروپاشی در نتیجه سیاست‌های نتانیاهو خبر داد.

این روزنامه در سرمقاله امروز خود، بنیامین نتانیاهو را به‌ شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشت که او رکوردی جدید و خطرناک بر جای گذاشته است که ممکن است به فروپاشی اقتصاد اسرائیل منجر شود.

این روزنامه هشدار داد که نتانیاهو دوره کنونی نخست‌وزیری خود را در شرایطی به پایان می‌رساند که جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و برای نخستین بار، بنیان اقتصادی این رژیم نیز در حال فروپاشی است.

این هشدار پس از اظهارات اخیر نتانیاهو مطرح شد که در آن دستور تهیه طرحی را برای مقابله با تحریم‌های احتمالی علیه بانک‌های اسرائیلی صادر کرده است. این طرح بر ایجاد یک «اقتصاد جایگزین» مبتنی بر استفاده از ارزهای دیجیتال به‌جای نظام بانکی جهانی تکیه دارد.

روزنامه «هاآرتص» تأکید کرد که چنین پیشنهادی به معنای فلج‌شدن نظام بانکی و اقتصادی است که بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی متکی است و می‌تواند به فرار سرمایه‌گذاران منجر شود.

کد مطلب 6989269

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
      1 0
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      به حق خون پاک آدمها ی که ریختید از درون متلاشی بشید واشوب تو اسراییل بر پا بشه این غده سرطانی باید ازبین بره
    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      خدا را هزاران هزار بار شکر که وضعیت صهیونیست به بدترین شرایط رسیده که به یاری خود خداوند، نابودی صهیونیست را شاهد باشیم.

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