نحوه تأمین ارز ۸۱۵۱ ردیف تعرفه تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای کدتعرفه‌های مربوط به وزارت صمت به‌روزرسانی و در فرآیند ثبت سفارش اعمال شده است. بر این اساس، واردکنندگان باید پیش از ثبت سفارش، اولویت ارزی کالای موردنظر خود را در فهرست اعلام‌شده بررسی کنند و هنگام ثبت سفارش صرفاً از محل‌های تأمین ارز مجاز برای همان اولویت استفاده کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، محل‌های مجاز تأمین ارز برای چهار اولویت ارزی به شرح زیر است:

اولویت ارزی یک: خرید ارز از سیستم بانکی، از محل صادرات دیگران، از محل صادرات خود، از محل ارز دیگران و از محل ارز خود مجاز است.

اولویت ارزی دو: تأمین ارز از محل صادرات دیگران، صادرات خود، ارز دیگران و ارز خود امکان‌پذیر است؛ اما خرید ارز از سیستم بانکی در فهرست محل‌های مجاز این اولویت قرار ندارد.

اولویت ارزی سه: واردکنندگان می‌توانند از محل صادرات خود، ارز دیگران و ارز خود برای تأمین ارز استفاده کنند.

اولویت ارزی چهار: تنها استفاده از محل ارز دیگران و ارز خود مجاز اعلام شده است.

ثبت سفارش برخی کدتعرفه‌ها بدون محل تأمین ارز مجاز

در این اطلاعیه تأکید شده است که برخی کدتعرفه‌ها، فاقد اولویت ارزی هستند. برای این کدتعرفه‌ها، هیچ‌یک از محل‌های تأمین ارز اعلام‌شده مجاز نیست و ثبت سفارش با استفاده از این روش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

در صورت اعلام محل‌های مجاز تأمین ارز برای این کدتعرفه‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

این مقررات صرفاً درباره ثبت سفارش‌هایی اعمال می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مجوزدهنده ارزی آن‌هاست و سایر ضوابط و مقررات جاری ثبت سفارش همچنان به قوت خود باقی است.

گفتنی است از مجموع ۸۱۵۱ ردیف تعرفه درج‌شده در این فهرست، ۳۵۹۲ ردیف در اولویت صفر، ۶۶ ردیف در اولویت یک، ۱۶۷۷ ردیف در اولویت دو، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سه و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهار قرار گرفته‌اند.

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