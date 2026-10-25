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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

موتورسیکلت قاچاق در قروه توقیف شد

موتورسیکلت قاچاق در قروه توقیف شد

قروه- فرمانده انتظامی قروه از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا با حجم موتور ۱۳۰۰ سی‌سی خبر داد و گفت: این وسیله نقلیه فاقد مدارک قانونی و گمرکی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری بعدازظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان قروه در جریان گشت‌زنی و اجرای طرح مقابله با قاچاق وسایل نقلیه، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: بررسی‌های مأموران نشان داد این موتورسیکلت هوندا با حجم موتور ۱۳۰۰ سی‌سی به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد اسناد قانونی و گمرکی است.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به برآورد ارزش ۱۴ میلیاردی این وسیله نقلیه از سوی کارشناسان، بیان کرد: در این رابطه پرونده قضایی برای راکب موتورسیکلت تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

مظفری با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق وسایل نقلیه، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6989414

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