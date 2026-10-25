۱۵۰۰ بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در دیر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نظارت بر سلامت مواد غذایی اظهار کرد: بازدیدهای بهداشتی با هدف حفظ سلامت شهروندان و اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام می‌شود و در این بازدیدها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت فردی شاغلان، وضعیت بهداشتی ساختمان و تجهیزات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، کارشناسان بهداشت محیط هزار و ۵۲۰ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان انجام دادند و این نظارت‌ها در روزهای تعطیل نیز با هدف تداوم کنترل‌های بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی ادامه داشته است.

معدوم سازی ۴۶۷ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده بیان کرد: در جریان بازرسی‌های بهداشتی، ۴۶۷ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی از سطح عرضه جمع‌آوری و معدوم شد.

ناظمیان‌پور در ادامه به نمونه‌برداری‌های انجام‌شده از مواد غذایی اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی با هدف بررسی سلامت و اطمینان از انطباق آن‌ها با ضوابط بهداشتی انجام شده است.

وی همچنین از انجام ۸۹۰ مورد سنجش با استفاده از تجهیزات پرتابل خبر داد و افزود: این تجهیزات برای ارزیابی وضعیت بهداشتی مواد غذایی و شاخص‌های مرتبط با بهداشت فردی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در شناسایی و پیگیری نواقص بهداشتی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز، موارد تخلف و نواقص بهداشتی مشاهده‌شده را از طریق سامانه ۱۹۰ که سامانه رسیدگی به درخواست های مردمی وزارت بهداشت است گزارش کنند تا موضوع از سوی واحدهای مربوطه پیگیری شود.