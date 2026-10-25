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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

۱۵۰۰ بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در دیر انجام شد

۱۵۰۰ بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در دیر انجام شد

بوشهر-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از انجام هزار و ۵۲۰ بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شش‌ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نظارت بر سلامت مواد غذایی اظهار کرد: بازدیدهای بهداشتی با هدف حفظ سلامت شهروندان و اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام می‌شود و در این بازدیدها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت فردی شاغلان، وضعیت بهداشتی ساختمان و تجهیزات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، کارشناسان بهداشت محیط هزار و ۵۲۰ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان انجام دادند و این نظارت‌ها در روزهای تعطیل نیز با هدف تداوم کنترل‌های بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی ادامه داشته است.

معدوم سازی ۴۶۷ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده بیان کرد: در جریان بازرسی‌های بهداشتی، ۴۶۷ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی از سطح عرضه جمع‌آوری و معدوم شد.

ناظمیان‌پور در ادامه به نمونه‌برداری‌های انجام‌شده از مواد غذایی اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی با هدف بررسی سلامت و اطمینان از انطباق آن‌ها با ضوابط بهداشتی انجام شده است.

وی همچنین از انجام ۸۹۰ مورد سنجش با استفاده از تجهیزات پرتابل خبر داد و افزود: این تجهیزات برای ارزیابی وضعیت بهداشتی مواد غذایی و شاخص‌های مرتبط با بهداشت فردی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در شناسایی و پیگیری نواقص بهداشتی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز، موارد تخلف و نواقص بهداشتی مشاهده‌شده را از طریق سامانه ۱۹۰ که سامانه رسیدگی به درخواست های مردمی وزارت بهداشت است گزارش کنند تا موضوع از سوی واحدهای مربوطه پیگیری شود.

کد مطلب 6989449

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