به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی سخنگوی آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران، با تأکید بر نقش آمار دقیق در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی گفت: اگر در هر تصمیمی که می‌خواهیم بگیریم، آمار درست و متقن نداشته باشیم، مانند این است که در تاریکی حرکت می‌کنیم.

وی افزود: اگر ندانیم وضعیت موالید کشور در ۱۰ سال آینده چگونه خواهد بود، در تأمین فضای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان با مشکل مواجه می‌شویم. همچنین، اگر از روند تغییرات جمعیت دانش‌آموزی مناطق مختلف اطلاع دقیقی نداشته باشیم، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای توزیع امکانات و ظرفیت‌های آموزشی را از دست خواهیم داد.

فرهادی با اشاره به تغییرات جمعیتی در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: اکنون شهرستان‌ها و مناطقی داریم که در گذشته جمعیت دانش‌آموزی زیادی داشتند، اما امروز با کاهش تعداد دانش‌آموزان مواجه‌اند و حتی برخی مدارس آن‌ها خالی مانده و تعطیل شده‌اند. در مقابل، مناطقی نیز وجود دارند که جمعیت دانش‌آموزی آن‌ها نسبت به سال گذشته ۲ تا ۳ هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اگر آمار مبتنی بر پیش‌بینی‌های آینده در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم بسیاری از این مسائل را حل کنیم. برای مثال، در منطقه‌ای که هر سال ۲ تا ۳ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزی آن اضافه می‌شود، حتی با ساخت مدارس جدید نیز نمی‌توان به‌سادگی پاسخگوی این افزایش بود؛ مگر اینکه نیازهای آموزشی آن منطقه از سه تا چهار سال قبل پیش‌بینی شده باشد.

فرهادی با بیان اینکه همکاری با مرکز آمار ایران می‌تواند به تحقق این پیش‌بینی‌ها کمک کند، گفت: مرکز آمار باید به دقیق‌ترین اطلاعات و داده‌هایی دسترسی داشته باشد که دستگاه‌ها، به‌ویژه دستگاه‌های دولتی، در اختیار دارند.

وی با اشاره به گستردگی جامعه تحت پوشش آموزش‌وپرورش اظهار کرد: این وزارتخانه از نظر تعداد کارکنان و حقوق‌بگیران، بیش از ۴۴ درصد دولت را دربرمی‌گیرد. همچنین، بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که با احتساب والدین آن‌ها، شمار افرادی که به‌طور مستقیم با آموزش‌وپرورش در ارتباط هستند، بسیار بیشتر می‌شود.

وی افزود: بیش از ۱۲۵ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند و حدود ۴ هزار مدرسه نیز به آموزش کودکان با نیازهای ویژه اختصاص دارند. بنابراین، اگر نتوانیم بر پایه آمار دقیق، وضعیت این جمعیت و نیازهای آموزشی آن را دست‌کم برای ۱۰ سال آینده پیش‌بینی کنیم، برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری نخواهیم داشت.

فرهادی در پایان تأکید کرد: تعامل آموزش‌وپرورش با سازمان و مرکز آمار ایران، یک ضرورت و الزام است، نه یک انتخاب؛ چراکه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درست برای آینده نظام آموزشی، بدون دسترسی به داده‌های دقیق و پیش‌بینی‌های جمعیتی امکان‌پذیر نیست.