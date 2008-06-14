با تداوم حضور اشغالگران در قالب توافقنامه امنیتی مخالفیم / آمریکا در تنگنا قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم،"حسن الزرقانی" گفت : جریان صدر با هرگونه مذاکره آمریکا و دولت عراق و امضای توافقنامه ای که برای پایان دادن به حضور نیروهای اشغالگر در کشور باشد مخالفتی ندارد، ولی با هر گونه توافقنامه ای که برای تداوم و مشروعیت بخشیدن به حضور نیروهای اشغالگر در عراق باشد، مخالف است.



الزرقانی از شفاف نبودن مذاکرات میان دولت عراق و آمریکا انتقاد کرد و گفت : همه ناظران و سیاستمداران عراقی بر شفاف نبودن این مذاکرات اتفاق نظر دارند.

این مسئول جریان صدر از موضع اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق مبنی بر به بن بست رسیدن مذاکرات توافقنامه امنیتی به دلیل نقض حاکمیت عراق، قدردانی و خاطرنشان کرد : این موضع مالکی با خواست و اراده مراجع دینی عراق،احزاب و جریانهای سیاسی، مردم عراق و کشورهای همسایه ، مطابقت دارد.



الزرقانی، خواستار طرح نکات و بندهای مورد اختلاف در توافقنامه امنیتی بر افکارعمومی شد تا بتوانند با صراحت موضع خود را در این زمینه اعلام کنند.



مسئول روابط خارجی جریان صدر بندهای توافقنامه امنیتی را نوعی اشغالگری وحشت انگیز برای عراق دانست که به آمریکاییها اجازه می دهد؛ بدون توجه به دولت منتخب عراق در کشور تکروی کنند.



وی از دولت عراق خواست تا با توجه به خشم مردم در قبال این توافقنامه، مواضعی آشکار و جدی اتخاذ کنند.



الزرقانی همچنین خواستار به تعویق افتادن امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا تا پایان دوره ریاست جمهوری جرج بوش و تعیین رئیس جمهوری دیگر شد و تاکید کرد که جریان صدر به شرط توجه دولت به این خواسته ها با هرگونه تصمیم دولت درباره این توافقنامه موافقت خواهد کرد.



وی تاکید کرد : موضع مردم عراق مبنی برمخالفت با توافقنامه امنیتی، اقدامی در جهت حمایت از دولت عراق و موضع آن در مذاکره با آمریکا درباره این توافقنامه است.



الزرقانی از دولت عراق خواست تا بر روی مسئله وقت و زمان در این مذاکرات مانور دهند، زیرا این مسئله، آمریکایی ها را در تنگنا قرار داده است.