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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

۲۳ پرونده تخلف در بازار قزوین تشکیل شد

۲۳ پرونده تخلف در بازار قزوین تشکیل شد

قزوین- مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از انجام ۶۲۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانه‌های استان طی هفته گذشته خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری با اشاره به تداوم نظارت بر بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: بازرسی‌های میدانی با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کمک به تأمین امنیت غذایی و کنترل روند عرضه و توزیع کالاها، با همکاری دستگاه‌های مسئول در استان انجام می‌شود.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، هشت پرونده به تخلفات نانوایی‌ها و ۱۵ پرونده به سایر واحدهای صنفی اختصاص دارد که برای بررسی و رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به فعالیت گشت‌های مشترک نظارتی بیان کرد: این گشت‌ها به‌صورت روزانه و با مشارکت بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره‌کل تعزیرات حکومتی، وضعیت بازار و نحوه فعالیت واحدهای عرضه‌کننده کالا را بررسی می‌کنند.

اسفندیاری، درج نکردن قیمت کالاها، کم‌فروشی، گران‌فروشی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و صنفی، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه را از جمله تخلفات شناسایی‌شده در جریان بازرسی‌ها برشمرد.

وی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و نحوه عرضه کالاهای اساسی ادامه دارد و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6989506

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