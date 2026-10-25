برگزاری دوره توانمندسازی شبکه بسیج فرهنگیان همدان با حضور ۲۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره توانمندسازی «توانا» با حضور ۲۰۰ نفر از مدیران و معاونان کانون‌های بسیج فرهنگیان و مسئولان گروه‌های پیشرفت مدارس استان همدان با هدف ارتقای توانمندی‌های تخصصی و تشکیلاتی اعضای شبکه بسیج فرهنگیان و تقویت نقش‌آفرینی کانون‌های این مجموعه برگزار شد و شرکت‌کنندگان به مدت سه روز در برنامه‌های آموزشی و تخصصی حضور یافتند.

در آیین افتتاحیه سردار حسین زارع کمالی فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان بر اهمیت نقش‌آفرینی فرهنگیان در مواجهه با چالش‌های جنگ شناختی تاکید کرد.

همچنین سجاد صدیقی مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور در نشست «حل مسئله» با اشاره به نقش معلم در تحول مدرسه، مدرسه را میدان اصلی تحول و معلم را محور آن دانست.

پیمان ابراهیمی مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان همدان نیز در این دوره ماموریت‌ها و ظرفیت‌های بسیج فرهنگیان و اهمیت نگاه تخصصی و معلمانه را تشریح کرد.

از جمله محورهای آموزشی این دوره می‌توان به حل مسئله، تحلیل مسائل روز، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی ماموریت‌های کانون‌ها، رشد و کادر سازی، گروه پیشرفت مدارس، رسانه و فضای مجازی، فرهنگ‌سازی، فعالیت‌های علمی و جهادی و گفتمان سازی اشاره کرد.

این دوره با هدف توانمند سازی اعضا، تقویت نقش آفرینی تخصصی آنها و افزایش اثربخشی فعالیت کانون‌های بسیج فرهنگیان استان همدان برگزار شد.