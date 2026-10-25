۵۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن با پیشرفت زیر ۲۰ درصد تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق متقاضیان، از تعیین تکلیف بیش از ۵۸ هزار و ۷۰۰ واحد از پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد طی پنج ماه اخیر خبر داد و اظهار کرد: حفظ حقوق مردم در این زمینه اهمیت بسیاری دارد و ارزش پول و آورده متقاضیان باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با اشاره به امکان تغییر شیوه اجرای این پروژه‌ها و حرکت از الگوی انبوه‌سازی به سمت واگذاری فردی و گروهی به‌عنوان یکی از راهکارهای تعیین تکلیف آن‌ها، افزود: در اتخاذ تصمیمات مربوط به این پروژه‌ها باید ملاحظات لازم رعایت شود و تصمیمات نیز به‌سرعت به مرحله اجرا برسند.

طاهرخانی همچنین با اشاره به برنامه افتتاح واحدهای مسکن ملی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، بیان کرد: در حال حاضر، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکن ملی از مجموع واحدهای پیش‌بینی‌شده برای افتتاح در نیمه دوم امسال، پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد دارند و پیشرفت فیزیکی سایر واحدهای برنامه‌ریزی‌شده برای افتتاح تا پایان سال نیز از ۸۰ درصد عبور کرده است.

وی واگذاری زمین معوض به متقاضیان پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد را یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای تعیین تکلیف این واحدها دانست و تصریح کرد: با توجه به مشکلات موجود در مکان‌یابی این طرح‌ها، ضروری است تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که وضعیت این پروژه‌ها و متقاضیان آن‌ها تعیین تکلیف شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، استفاده از ظرفیت پروژه‌های دارای آماده‌سازی اولیه برای تأمین مسکن محرومان را از دیگر راهکارهای مناسب برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: در چارچوب برنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای تأمین مسکن محرومان، می‌توان با بازنگری در طرح و شیوه اجرا، از جمله کاهش تعداد طبقات و متراژ واحدها، زمینه استفاده از این پروژه‌ها را برای اجرای برنامه مسکن محرومان فراهم کرد.

طاهرخانی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که مراحل اولیه آماده‌سازی آن‌ها انجام شده است، می‌توانند با اصلاح طرح و متناسب‌سازی مشخصات آن‌ها با الگوی ساخت مسکن محرومان، برای اجرای این برنامه مورد استفاده قرار گیرند.