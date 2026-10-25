برتری پرگل سپاهان مقابل مس شهر بابک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و مس شهر بابک در چارچوب هفته دهم لیگ برتر عصر یکشنبه ۳ آبان در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار برگزار شد.

سیدحسین حسینی، امین حزباوی، هادی محمدی(یاسین جرجانی)، احسان حاج‌صفی(محمد عسکری)، امید نورافکن، آرش رضاوند، عارف حاجی‌عیدی(محمد کریمی)، عباس حبیبی، مهدی لیموچی(آریا شفیع‌دوست)، محمدمهدی لطفی و کسری طاهری(امیرحسین جلالی‌وند) شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان بودند.

محمدرضا قویدل، مهدی محمدی، علیرضا عنایت‌زاده(محمدامین وهاب‌زاده)، محمدرضا رئوفی‌منش، محمدجواد پورعوض، مجید تاجیک، علیرضا ولی‌زاده، اکبر کربلایی، محمد آژبر، مجتبی هاشمی‌نسب و محمدعلی عبدالهی(عارف قزل) شاگردان قاسم شهبا در تیم مس شهر بابک بودند.

در این دیدار که قضاوت آن بر عهده شهاب محمدی بود، اخراج زودهنگام بازیکن مس شهر بابک کمک کرد تا سپاهان بازی را طوفانی آغاز کند و در ۱۵ دقیقه اول، ۲ گل به ثمر برساند؛ طلایی‌پوشان تا پایان نیمه اول یک گل دیگر به ثمر رساندند، در ۴۵ دقیقه دوم سپاهان یک گل دیگر به ثمر رساند و در نهایت با حساب ۴ بر صفر فاتح این دیدار شد.

گل:

مهدی لیموچی، کسری طاهری(۲) و امید نورافکن برای سپاهان

اخطار:

محمد کریمی از سپاهان - علیرضا ولی‌زاده از مس شهر بابک

اخراج:

محمدرضا رئوفی‌منش از مس شهر بابک