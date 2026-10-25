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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

مطالعات تقاطع غیرهمسطح کاکی - شیخیان انجام شد

مطالعات تقاطع غیرهمسطح کاکی - شیخیان انجام شد

بوشهر- معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر از بررسی مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی طرح تقاطع غیرهمسطح کاکی-شیخیان با هدف ارتقای ایمنی و رفع گلوگاه‌های ترافیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده یکشنبه شب در نشست تخصصی ویدئو کنفرانس، مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی مربوط به مرحله اول (توجیه نهایی) تقاطع غیرهمسطح کاکی-شیخیان با تأکید بر اهمیت تکمیل مطالعات فنی، اظهار کرد: ارائه دقیق مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی توسط مشاوران، پیش‌نیاز اصلی برای ورود به مراحل اجرایی و تضمین پایداری و کارایی تقاطع در بلندمدت است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: این طرح با هدف بهبود ایمنی و رفع گلوگاه‌های ترافیکی در مسیر مذکور در دستور کار قرار دارد.

در نشست تخصصی ویدئو کنفرانس، مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی مربوط به مرحله اول (توجیه نهایی) تقاطع غیرهمسطح کاکی-شیخیان را از سوی تیم مشاور بررسی و ارزیابی کرد.

این نشست با حضور حامد پاسبانی رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور، ابوالفضل بروزه رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌ها، سید رضا ریشهری زاده کارشناس اداره فنی و امور مهندسان مشاور و مهندسین مشاور تراز مسیر آریا برگزار و نکات فنی مربوط به مطالعات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6989643

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