مطالعات تقاطع غیرهمسطح کاکی - شیخیان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده یکشنبه شب در نشست تخصصی ویدئو کنفرانس، مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی مربوط به مرحله اول (توجیه نهایی) تقاطع غیرهمسطح کاکی-شیخیان با تأکید بر اهمیت تکمیل مطالعات فنی، اظهار کرد: ارائه دقیق مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی توسط مشاوران، پیش‌نیاز اصلی برای ورود به مراحل اجرایی و تضمین پایداری و کارایی تقاطع در بلندمدت است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: این طرح با هدف بهبود ایمنی و رفع گلوگاه‌های ترافیکی در مسیر مذکور در دستور کار قرار دارد.

در نشست تخصصی ویدئو کنفرانس، مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی مربوط به مرحله اول (توجیه نهایی) تقاطع غیرهمسطح کاکی-شیخیان را از سوی تیم مشاور بررسی و ارزیابی کرد.

این نشست با حضور حامد پاسبانی رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور، ابوالفضل بروزه رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌ها، سید رضا ریشهری زاده کارشناس اداره فنی و امور مهندسان مشاور و مهندسین مشاور تراز مسیر آریا برگزار و نکات فنی مربوط به مطالعات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.