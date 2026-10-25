معرفی ۱۰۴۵ داوطلب به مرحله گزینش دانشگاه فرهنگیان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی با حضور در محل برگزاری مصاحبه‌های گزینش داوطلبان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، از نزدیک در جریان روند اجرای این فرایند قرار گرفت.

تأکید بر رعایت قانون و عدالت در گزینش

وی در جریان این بازدید اظهار کرد: گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان، گزینش آینده‌سازان کشور است و باید با نهایت دقت، عدالت و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود تا افراد شایسته، متعهد و علاقه‌مند به حرفه معلمی وارد نظام تعلیم‌وتربیت شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان همچنین با داوطلبان حاضر در محل مصاحبه، مصاحبه‌گران و عوامل اجرایی گفت‌وگو کرد و ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان، از تلاش‌های عوامل برگزارکننده این فرایند قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فضایی آرام و مناسب برای داوطلبان، خواستار رسیدگی به مشکلات احتمالی و رفع نواقص در روند اجرای مصاحبه‌ها شد.

معرفی ۱۰۴۵ داوطلب به مرحله گزینش

در ادامه، راستخانه، مدیر هسته گزینش آموزش‌وپرورش لرستان، از آغاز فرایند مصاحبه‌های گزینش داوطلبان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در استان خبر داد و اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۴۵ نفر به این مرحله معرفی شده‌اند که ۵۱۶ نفر از آنان زن و ۵۲۹ نفر مرد هستند.

وی افزود: فرایند گزینش این داوطلبان طی دو هفته و در قالب مصاحبه‌های حضوری انجام می‌شود.

مدیر هسته گزینش آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به نحوه اطلاع‌رسانی زمان مصاحبه‌ها تصریح کرد: داوطلبان بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص‌شده و از طریق پیامک ارسالی به هر فرد، در زمان تعیین‌شده به محل مصاحبه مراجعه می‌کنند.

فرایند مصاحبه‌های گزینش داوطلبان دانشگاه فرهنگیان با هدف بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی‌شدگان و انتخاب افراد واجد شرایط برای ورود به حرفه معلمی در استان لرستان در حال برگزاری است.