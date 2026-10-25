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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

ضرورت تسریع در تکمیل موزه دفاع مقدس مازندران

ضرورت تسریع در تکمیل موزه دفاع مقدس مازندران

ساری - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل موزه دفاع مقدس استان، خواستار تأمین منابع مالی آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی روند پیشرفت فیزیکی موزه دفاع مقدس و مقاومت استان، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای تکمیل این طرح فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این پروژه از سال ۱۳۸۷ اظهار کرد: موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران به‌عنوان یکی از مراکز مهم پاسداشت هویت ملی، اعتقادی و تاریخی استان، نیازمند توجه ویژه و حمایت مؤثرتر برای تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با بیان اینکه این مجموعه یادمانی برای ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان به شمار می‌رود، خواستار تخصیص منابع و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشبرد طرح شد و بر ضرورت تناسب امکانات این مرکز با جایگاه و منزلت شهدا تأکید کرد.

سردار برسلانی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران، شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری، از اجرای برخی اقدامات عمرانی در محدوده این مجموعه خبر داد و گفت: بازسازی ۷۰۰ متر از دیوار محوطه، آسفالت معابر و اصلاح ورودی اصلی یادمان از جمله اقداماتی است که در راستای بهبود وضعیت این مجموعه انجام شده است.

وی افزود: همچنین با همکاری شهرداری ساری و کمیسیون ماده ۵، تسهیل دسترسی به یادمان هشت شهید گمنام و مسجد فاطمه‌الزهرا (س) در دستور کار قرار گرفته است تا گنبد و گلدسته‌های این مجموعه از حاشیه جاده نیز قابل مشاهده باشد.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و برگزاری رویدادهای هنری

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه اظهار کرد: احداث کتیبه اسامی شهدای استان، ساماندهی و بهینه‌سازی فضای سبز، لایروبی کانال‌ها و تکمیل امکانات مورد نیاز بخش‌های مختلف، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای وضعیت موزه است.

به گفته وی، تجهیز سالن‌های همایش با ظرفیت ۴۰۰ نفر و آمفی‌تئاتر روباز با ظرفیت ۷۰۰ نفر نیز در دستور کار قرار دارد؛ امکاناتی که می‌تواند زمینه برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، همایش‌ها و رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایثار و مقاومت را فراهم کند.

هدف‌گذاری برای تبدیل موزه به قطب گردشگری مذهبی و فرهنگی

سردار برسلانی با تأکید بر نقش این مجموعه در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده، تصریح کرد: هدف نهایی، ایجاد مجموعه‌ای اثرگذار در حوزه گردشگری مذهبی و فرهنگی است که علاوه بر میزبانی از زائران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، بتواند روایتگر تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت باشد.

وی همچنین به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی مجموعه اشاره کرد و گفت: تولید سالانه ۷۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و فعالیت در ۱۸۷ یادمان شهدای گمنام در سطح استان، بخشی از ظرفیت‌های موجود در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مازندران است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در ادامه، استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی و بهره‌گیری از راهکارهای تأمین مالی را برای سرعت‌بخشیدن به روند اجرای پروژه ضروری دانست.

کد مطلب 6989705

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