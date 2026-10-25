ضرورت تسریع در تکمیل موزه دفاع مقدس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی روند پیشرفت فیزیکی موزه دفاع مقدس و مقاومت استان، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای تکمیل این طرح فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این پروژه از سال ۱۳۸۷ اظهار کرد: موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران به‌عنوان یکی از مراکز مهم پاسداشت هویت ملی، اعتقادی و تاریخی استان، نیازمند توجه ویژه و حمایت مؤثرتر برای تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با بیان اینکه این مجموعه یادمانی برای ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان به شمار می‌رود، خواستار تخصیص منابع و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشبرد طرح شد و بر ضرورت تناسب امکانات این مرکز با جایگاه و منزلت شهدا تأکید کرد.

سردار برسلانی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران، شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری، از اجرای برخی اقدامات عمرانی در محدوده این مجموعه خبر داد و گفت: بازسازی ۷۰۰ متر از دیوار محوطه، آسفالت معابر و اصلاح ورودی اصلی یادمان از جمله اقداماتی است که در راستای بهبود وضعیت این مجموعه انجام شده است.

وی افزود: همچنین با همکاری شهرداری ساری و کمیسیون ماده ۵، تسهیل دسترسی به یادمان هشت شهید گمنام و مسجد فاطمه‌الزهرا (س) در دستور کار قرار گرفته است تا گنبد و گلدسته‌های این مجموعه از حاشیه جاده نیز قابل مشاهده باشد.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و برگزاری رویدادهای هنری

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه اظهار کرد: احداث کتیبه اسامی شهدای استان، ساماندهی و بهینه‌سازی فضای سبز، لایروبی کانال‌ها و تکمیل امکانات مورد نیاز بخش‌های مختلف، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای وضعیت موزه است.

به گفته وی، تجهیز سالن‌های همایش با ظرفیت ۴۰۰ نفر و آمفی‌تئاتر روباز با ظرفیت ۷۰۰ نفر نیز در دستور کار قرار دارد؛ امکاناتی که می‌تواند زمینه برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، همایش‌ها و رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایثار و مقاومت را فراهم کند.

هدف‌گذاری برای تبدیل موزه به قطب گردشگری مذهبی و فرهنگی

سردار برسلانی با تأکید بر نقش این مجموعه در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده، تصریح کرد: هدف نهایی، ایجاد مجموعه‌ای اثرگذار در حوزه گردشگری مذهبی و فرهنگی است که علاوه بر میزبانی از زائران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، بتواند روایتگر تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت باشد.

وی همچنین به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی مجموعه اشاره کرد و گفت: تولید سالانه ۷۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و فعالیت در ۱۸۷ یادمان شهدای گمنام در سطح استان، بخشی از ظرفیت‌های موجود در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مازندران است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در ادامه، استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی و بهره‌گیری از راهکارهای تأمین مالی را برای سرعت‌بخشیدن به روند اجرای پروژه ضروری دانست.