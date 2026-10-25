  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

کرملین از احتمال دیدار پوتین و ترامپ در چین خبر داد

کرملین از احتمال دیدار پوتین و ترامپ در چین خبر داد

سخنگوی کرملین از احتمال دیدار میان پوتین و ترامپ در اجلاس «اپک» در چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است در حاشیه اجلاس «اپک» (APEC) که قرار است روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شنژن چین برگزار شود، گفتگوهای دوجانبه‌ای داشته باشند.

پسکوف افزود که برگزاری یک نشست سه‌جانبه با حضور شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز در دست بررسی است و در حال حاضر هر دو گزینه «روی میز» قرار دارند.

وی اضافه کرد که هنوز توافق نهایی حاصل نشده، اما مسکو امیدوار است که این دیدارها انجام شوند.

این در حالیست که یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه پیش‌تر گفته بود که چین در حال تدارک برای یک نشست سه‌جانبه احتمالی است.

آخرین دیدار حضوری پوتین و ترامپ در ماه اوت ۲۰۲۵ در انکوریج واقع در آلاسکا، برگزار شده بود.

کد مطلب 6989710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها