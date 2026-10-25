یحیی سریع: یمن هدف ۳۱۷۹ حمله هوایی و موشکی سعودی قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۶ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد.

بر اساس این گزارش، سرتیپ «یحیی سریع» تأکید کرد: حملات هوایی و موشکی سعودی، اماکن غیرنظامی را در استان های حجة، لحج ، عمران، صعدة، الجوف، تعز وإب هدف قرار داده است. حملات هوایی دشمن سعودی با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شد که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمده بودند؛ حملات موشکی نیز از منطقه «نجران» صورت گرفت.

وی تصریح کرد: این حملات با هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند و حملات موشکی نیز از نجران انجام شده است.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان، از زمان آغاز تشدید تجاوزات علیه کشورمان، به ۳۱۷۹ مورد رسیده است که شامل حملات هوایی و موشکی می‌شود.