نجات نوجوان ۱۶ ساله در نزاع خونین بجنورد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اورژانس خراسان شمالی با اقدام سریع و مهارت تخصصی کارشناسان اورژانس پایگاه شش شهری، نوجوان ۱۶ ساله را از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

به دنبال تماس مردمی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری و مجروحیت شدید یک نوجوان، بلافاصله نزدیک‌ترین واحد عملیاتی از پایگاه شش شهری به محل حادثه اعزام شد.

کارشناسان فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر بالین مصدوم حاضر شده و پس از ارزیابی‌های بالینی اولیه دریافتند که نوجوان ۱۶ ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو دچار ترومای نافذ قفسه سینه شده است؛ وضعیتی به‌شدت بحرانی و تهدیدکننده حیات که هر ثانیه در آن سرنوشت‌ساز بود.

با مهارت بالای کارشناسان عملیاتی شیفت، بلافاصله اقدام پیشرفته «نیدل دکامپرشن» با موفقیت کامل برای مصدوم انجام شد. با تخلیه هوا و رفع فشار حاد از روی ریه، تنفس و علائم حیاتی بیمار پایدار شد.

مصدوم پس از انجام سایر مراقبت‌های پیشرفته پیش‌بیمارستانی، کنترل خونریزی و پایش مداوم علائم حیاتی، در شرایط پایدار تحت مراقبت کامل به بیمارستان منتقل شد.