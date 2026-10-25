به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش امنیت و انضباط اجتماعی، برخورد با هنجارشکنان و پیشگیری از وقوع سرقت در سطح شهرستان خرم‌آباد اجرا شد.

توقیف ۴۴ خودرو و موتورسیکلت متخلف

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی ۴۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند. همچنین ۲۳ معتاد متجاهر جمع‌آوری و ۶ سارق فعال در زمینه سرقت از مشاعات ساختمانی و محتویات داخل خودرو شناسایی و دستگیر شدند.

کشف ۸ فقره سرقت در خرم‌آباد

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به کشف ۸ فقره سرقت در جریان اجرای این طرح تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کیانمهر در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.