به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مبنی بر حمله به کشتیها همانند دزدان کارائیب، در صفحه شخصی خود نوشت:
«وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به حمله به کشتیها مدعی شده است: «از زمان جنگ جهانی دوم و دوران دزدان دریایی کارائیب، چنین چیزی ندیده بودیم.»
این در حالی است که رئیسجمهور آمریکا در روز اول می ۲۰۲۶ با افتخار از تصرف کشتیهای تجاری و غارت محمولههای نفتی آنها صحبت کرد و گفت: «ما مثل دزدان دریایی هستیم. در واقع، ما نوعی دزد دریایی هستیم.»
شاید رئیسجمهور چندان خوشحال نشود وقتی بفهمد وزیر خارجهاش اینقدر زود، آن تفاخر به «دزد دریایی بودن» را فراموش کرده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه:
آمریکا ما را به دزدی دریایی متهم میکند اما خود به آن افتخار میکند!
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: وزیر خارجه آمریکا ایران را به چیزی متهم میکند که خود بدان افتخار میکنند: دزدی دریایی!
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مبنی بر حمله به کشتیها همانند دزدان کارائیب، در صفحه شخصی خود نوشت:
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