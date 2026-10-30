تهدیدهای دشمن نشانه درماندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به موضوع حجاب و عفت پرداخت و گفت: برخی شبهه می‌کنند که خداوند نعمت زیبایی را عطا کرده و دوست دارد انسان آن را نشان دهد؛ پس چرا با حجاب آن را می‌پوشانیم؟

وی اظهار داشت: اصل مطلب درست است که باید قدر نعمت را دانست، اما قرار دادن زیبایی بانوان در معرض دید همگان، خطراتی برای خانواده، امنیت و پاکی جامعه دارد. زیبایی یکی از امتحانات الهی است. در روایت آمده که در قیامت فردی را که به دلیل زیبایی به گناه رفته حاضر می‌کنند و حضرت یوسف (ع) را که زیباترین مرد بود اما خطا نکرد، در برابر او قرار می‌دهند. همین مقایسه درباره بانوان با حضرت مریم (س) نیز مطرح است.

امام جمعه شهرکرد افزود: همان‌طور که نباید ثروت را دائماً به رخ دیگران کشید تا موجب حسادت و ناسپاسی نشود، زیبایی نیز چنین است. در داستان حضرت سلیمان (ع) ملکه مورچه‌ها دستور داد مخفی شوند تا جلال او را نبینند و نسبت به روزی خود ناسپاس نشوند. در حدیث امام باقر (ع) نیز آمده که دیدن سلاطین باعث فراموشی مرگ، محبت دنیا و ناسپاسی می‌شود. حجاب هم برکت عمر می‌آورد و هم دوام زیبایی را بیشتر می‌کند.

با استناد به آیه «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» تأکید کرد: آلوده کردن جامعه با بی‌حجابی، مصداق مشارکت در گناه است. باید در کارهای نیک و تقوا همکاری کرد، نه در معصیت و تجاوز از حدود الهی.

حجت‌الاسلام فاطمی در ادامه با توصیه به تقوا، به سخنان حضرت علی (ع) پس از جنگ صفین در قبرستان کوفه اشاره کرد و گفت: حضرت فرمودند اگر به مردگان اجازه سخن داده می‌شد، می‌گفتند بهترین زاد و توشه تقوا است.

وی در بخش سیاسی سخنان خود اظهار داشت: تهدیدهای متناقض دشمن نشانه درماندگی است. یکی می‌گوید جنگ می‌شود و دیگری تکذیب می‌کند. این آخرین تلاش‌ها برای فریب ملت ایران است. متأسفانه برخی نشریات داخلی نیز همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند. کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند در جنگ احتمالی شرکت نمی‌کنند و کشورهای عربی منطقه نیز اجازه استفاده از خاک خود را نمی‌دهند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به دیدار سردار سرلشکر محسن رضایی با رهبر معظم انقلاب گفت: ترکیب فعلی شورای عالی امنیت ملی امیدبخش است و باید به آن اعتماد کرد. ملت ایران اکنون در جبهه است و باید متحد، مستحکم و سربلند باشد. روحیه مقاومت در ملت ایجاد شده و امیدواریم خداوند به زودی فتح و ظفر را نصیب کند.