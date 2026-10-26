تحویل ۲۴۰۰ کلاس درس در سیستان و بلوچستان در فاز نخست عدالت آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست وبیناری با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در زاهدان آخرین وضعیت اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، روند پیشرفت پروژه‌ها و راهکارهای تأمین منابع مالی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست پیشرفت ۶۵ درصدی فاز نخست نهضت توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان و تحویل بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کلاس درس به‌عنوان بخشی از دستاوردهای اجرایی این طرح مورد توجه قرار گرفت؛ طرحی که با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای سرانه فضای آموزشی و کاهش محرومیت‌های زیرساختی در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود.

میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، در این نشست با تشریح روند اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، بر ضرورت تقویت پشتوانه مالی پروژه‌ها و تسریع در تأمین اعتبارات مورد نیاز تأکید کرد و راهکارهای تأمین منابع مالی، پیگیری تخصیص اعتبارات از مرکز و پیشنهاد افزایش اعتبارات طرح ایجاد فضاهای آموزشی در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ را مطرح کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای نهضت در دو فاز، اظهار داشت: فاز نخست این طرح شامل احداث و تکمیل ۶ هزار و ۵۳۳ کلاس درس است که تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کلاس درس در چارچوب این برنامه به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان افزود: استمرار روند اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در نهضت توسعه عدالت آموزشی، نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی، پیگیری مستمر تخصیص اعتبارات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه برای پشتیبانی از طرح‌های عمرانی آموزشی است.

لک‌زایی همچنین با اشاره به عملکرد استان در تحویل فضاهای آموزشی گفت: سیستان و بلوچستان در بازه مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، با تحویل یک‌هزار و ۴۱۴ کلاس درس رتبه نخست کشور را در این شاخص به دست آورده است دستاوردی که بیانگر ظرفیت اجرایی استان و ضرورت تداوم حمایت‌های اعتباری برای تکمیل پروژه‌های در دست اجراست.

وی در ادامه پیشنهاد افزایش اعتبارات طرح ایجاد فضاهای آموزشی در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ را به‌عنوان یکی از راهکارهای تقویت روند اجرای نهضت مطرح کرد تا با پیش‌بینی منابع مالی متناسب با حجم پروژه‌ها و نیازهای آموزشی استان امکان تسریع در تکمیل کلاس‌های درس و توسعه فضاهای آموزشی فراهم شود.

در این نشست موضوع پیگیری تخصیص اعتبارات از سطح ملی و هماهنگی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت موضوعی که با توجه به گستردگی نیازهای آموزشی سیستان و بلوچستان و حجم پروژه‌های تعریف‌شده در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، خیرین مدرسه‌ساز و دستگاه‌های اجرایی یکی از محورهای اصلی توسعه زیرساخت‌های آموزشی در سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود و تداوم پیشرفت آن علاوه بر ظرفیت‌های اجرایی استان به تأمین پایدار اعتبارات و همراهی مؤثر دستگاه‌های مسئول در سطح ملی وابسته است.