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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۹

قیاسی: سیستان و بلوچستان نگین ایران است

قیاسی: سیستان و بلوچستان نگین ایران است

زاهدان - مجری تلویزیونی گفت: سیستان و بلوچستان نگین ایران است؛ امنیت سیستان و بلوچستان مثل تمام نقاط ایران است.

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کد مطلب 6990024

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