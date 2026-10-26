به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

مهلت ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ از یکشنبه سوم آبان آغاز شده است و در روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ پایان می‌پذیرد. لازم به تأکید است که ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

ممنوعیت های ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶

بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ به تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان دوره «روزانه» (آموزش رایگان) آزمون دکتری (Ph.D.) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ چه در دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ را ندارند.

این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون موردنظر، از دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی، انصراف قطعی دهند.

همچنین همه پذیرفته شدگان دوره «روزانه» در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۶ از دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی، انصراف قطعی دهند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون دکتری (Ph.D.) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ قرار گیرند، چه در دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون دکتری (Ph.D.) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۷ را نخواهند داشت.

پذیرفته شدگان دوره غیر از «روزانه» آزمون دکتری (Ph.D.) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های غیر از «روزانه» دکتری (Ph.D.) نیمه متمرکز (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران)، می توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون دکتری (Ph.D.) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ ثبت نام و شرکت کنند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.