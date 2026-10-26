به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از کارآفرینان در تهران با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه صنعتی استان اظهار کرد: در دهه‌های گذشته تمرکز بر توسعه صنایع سخت موجب غفلت از بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی یزد شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد واحدهای جوار صنعتی در استان‌های کم‌آب افزود: تغییر رویکرد صنعتی یزد با هدف کاهش آلایندگی و افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود تا ضمن حفظ صنایع موجود، زمینه استفاده بهینه‌تر از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

استاندار یزد با اشاره به آسیب‌های تمرکز بر حلقه‌های ابتدایی تولید و خام‌فروشی تصریح کرد: ایجاد حلقه‌های انتهایی زنجیره تولید صنایع فولادی با هدف افزایش ارزش افزوده در استان پیگیری خواهد شد.

بابایی همچنین مدیریت منابع آب را از اولویت‌های استان دانست و گفت: شورای آب یزد به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و طرح جایگزینی موتورهای کولرهای آبی با هدف افزایش راندمان مصرف آب و انرژی نیز در دست اجراست.

وی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی استان ادامه داد: توسعه خدمات، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار یزد با بیان اینکه این استان در آینده نزدیک به مقصدی رویدادمحور تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های مرتبط با برگزاری رویدادها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

بابایی از آغاز عملیات اجرایی نخستین آزادراه یزد پس از ۱۸ سال انتظار خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند در کاهش بار ترافیکی جاده کمربندی یزد مؤثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی و صادراتی استان اظهار کرد: بندر خشک پیشگامان از ظرفیت‌های مهم یزد در حوزه حمل‌ونقل و تجارت است و با استفاده از امکانات آن، تخلیه محموله‌های وارداتی در کمتر از ۱۸ روز انجام می‌شود.

استاندار یزد همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های مالی دولت افزود: با وجود این تنگناها، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و ایجاد زیرساخت‌های جدید در استان دنبال شده است.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی و اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: در کنار برنامه‌های اقتصادی، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار دارد.

وی در پایان از پیگیری مشکلات بانکی و ارزی صنعتگران و کارآفرینان یزدی خبر داد و بیان کرد: رایزنی با مقامات یزدی‌تبار در دولت چهاردهم با هدف تسهیل و تسریع در رفع برخی از این مشکلات انجام شده است.