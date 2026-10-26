به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی صبح دوشنبه در جریان بازدید از روند اجرای این پروژه اظهار کرد: براساس گزارش مشاور و پیمانکار، عملیات آسفالت در محدوده ۹ کیلومتری این مسیر در حال انجام است و با تأمین منابع مورد نیاز، امکان تکمیل لایه دوم آسفالت و بهره‌برداری از این بخش فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تأخیر در تحقق وعده پیمانکار برای زیر بار ترافیک رفتن این مسیر تا پایان مهرماه افزود: یکی از دلایل تأخیر در اجرای برنامه، جذب نشدن قیر مورد نیاز بود که با حمل ۱۰۰ تن قیر در روزهای اخیر، روند اجرای عملیات وارد مرحله جدیدی شده است.

فرماندار سقز ادامه داد: تاکنون لایه دوم آسفالت در سه کیلومتر از مسیر اجرا شده و با تأمین ۳۰۰ تن قیر مورد نیاز، آسفالت شش کیلومتر باقی‌مانده نیز به‌تدریج انجام خواهد شد.

نعمانی با تأکید بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه گفت: هم‌زمان با عملیات آسفالت، اقدامات مربوط به ایمن‌سازی مسیر از جمله نصب نیوجرسی و اجرای عملیات خاکی نیز در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین به‌موقع قیر و تداوم فعالیت‌های اجرایی، زمینه بهره‌برداری از این بخش از بزرگراه سقز ـ بوکان فراهم شود.