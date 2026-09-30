به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین نعمانی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان سقز، با اشاره به ارتباط مستقیم ایمنی جاده‌ها و فعالیت‌های آتش‌نشانی اظهار کرد: بسیاری از حوادث جاده‌ای نیازمند حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی است و ارتقای ایمنی مسیرها می‌تواند در کاهش پیامدهای این حوادث مؤثر باشد.

وی افزود: آتش‌نشانی شهرهای سقز، صاحب و سنته از تجهیزات مناسبی برخوردارند و نیروهای این مجموعه‌ها در حوادث مختلف، به‌ویژه در شرایط دشوار، خدمات قابل توجهی ارائه می‌کنند.

فرماندار سقز با اشاره به روند اجرای طرح‌های راهسازی شهرستان گفت: تلاش‌های استاندار کردستان، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و مدیرکل راه و شهرسازی برای تأمین اعتبار و تکمیل کریدور و چهاربانده کردن محور سقز ـ بانه قابل تقدیر است.

آغاز عملیات اجرایی بخشی از محور سقز ـ بوکان

نعمانی از واریز ۶۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی مسیر سقز ـ بوکان خبر داد و عنوان کرد: این اعتبار به حساب مالکان پرداخت شده و زمینه برای ادامه عملیات عمرانی در این محور فراهم شده است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی قطعه‌ای از مسیر سقز ـ بوکان حدفاصل کیلومتر ۹ تا ۱۷ که پیش از این در اختیار پیمانکار قبلی بود، به‌زودی از سر گرفته می‌شود.

فرماندار سقز همچنین از بهره‌برداری از ۶ کیلومتر از کریدور در مسیر بوکان طی سال جاری خبر داد و گفت: در محور سقز ـ بانه نیز ۷ کیلومتر برای اجرای طرح چهاربانده شدن آزادسازی خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات عمرانی در محدوده ایرانخواه ـ فتاح‌آباد افزود: هفت کیلومتر از این مسیر به‌تازگی آسفالت شده و عملیات نصب تابلو و علائم ایمنی نیز در این محدوده در حال انجام است.

تقدیر از عملکرد آتش‌نشانان در حوادث

نعمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد آتش‌نشانان در جریان جنگ رمضان، سرعت عمل و حضور به‌موقع آنان را شایسته تقدیر دانست.

وی همچنین نقش دهیاران و نیروهای محلی در مهار حریق‌های مراتع را مهم ارزیابی کرد و گفت: تأمین تجهیزاتی مانند دمنده و آتش‌کوب توسط دهیاری‌ها و استفاده از ظرفیت نیروهای محلی، نقش مؤثری در مهار اولیه آتش و جلوگیری از گسترش حریق به مراتع داشته است.