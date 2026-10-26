عادل: ۸ هزار مدرسه وقفی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، پیش از ظهر دوشنبه،در جلسه کارگروه ملی سند برنامه ارتقای فرهنگ وقف، از وجود حدود ۸ هزار مدرسه وقفی در کشور خبر داد و گفت: موقوفات در بخش‌های مختلف آموزشی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

عادل با اشاره به گستردگی ظرفیت وقف در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۱۶ هزار موقوفه و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه در کشور وجود دارد.

وی مدیریت صحیح این ظرفیت را زمینه‌ساز توسعه خدمات عمومی دانست و افزود: بهره‌برداری اصولی از موقوفات می‌تواند در رفع نیازهای جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به کارکرد موقوفات در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: بسیاری از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه از ظرفیت وقف بهره‌مند هستند و بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور نیز با استفاده از موقوفات انجام می‌شود.

عادل با تأکید بر اینکه واقفان اموال خود را با نیت خیرخواهانه برای خدمت به جامعه اختصاص می‌دهند، گفت: وقف از مردم و برای مردم است و باید آثار و برکات آن در زندگی شهروندان به‌صورت ملموس نمایان شود.

وی سازمان اوقاف را امانت‌دار موقوفات دانست و بر ضرورت اداره این اموال با روش‌های کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه تأکید کرد.

عادل این اظهارات را در چهارمین جلسه کارگروه ملی سند «برنامه ارتقای فرهنگ وقف» مطرح کرد؛ نشستی که در محل امامزاده صالح(ع) تهران برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به پیشینه وقف و جایگاه آن در جامعه اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود، زمینه مناسبی برای تقویت و ترویج این سنت حسنه فراهم کرده است و ارتقای فرهنگ وقف نیازمند تلاش و همکاری نهادهای مختلف است.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای تدوین و اجرای سند ارتقای فرهنگ وقف افزود: در چارچوب نگاشت نهادی این سند و بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، همکاری‌هایی با مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای کشور شکل گرفته است.

عادل از وزارت جهاد کشاورزی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شهرداری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی، وزارت علوم و قوه قضائیه به‌عنوان برخی از مجموعه‌های همکار در این زمینه نام برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، صیانت از حقوق موقوفات را از موضوعات مهم سازمان اوقاف برشمرد و اعلام کرد: بیش از ۴۰ هزار پرونده مرتبط با موقوفات در مراجع قضایی در جریان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه پیگیری حقوق موقوفات و احقاق این حقوق را از اقدامات سازمان در این زمینه دانست.

عادل همچنین از راه‌اندازی سامانه مزایده و تشکیل کارگروه وصول مطالبات خبر داد و اظهار کرد: افزایش شفافیت در فرآیندهای مربوط به مزایده و کارشناسی املاک در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان با اشاره به نحوه کارشناسی املاک موقوفه افزود: این کارشناسی‌ها با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود.