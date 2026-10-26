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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

واکسیناسیون ۱۵۵۰ رأس دام علیه تب برفکی در سیب‌وسوران

واکسیناسیون ۱۵۵۰ رأس دام علیه تب برفکی در سیب‌وسوران

سیب و سوران- بیش از هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک متعلق به ۳۷ خانوار روستایی و عشایری در شهرستان سیب‌وسوران علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ادهم جهاندیده رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سیب‌وسوران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دامی، یک‌هزار و ۵۵۰ رأس گوسفند و بز در سه روستای بخش مرکزی این شهرستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی افزود: دام‌های متعلق به حدود ۳۷ خانوار روستایی و عشایری در این عملیات تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سیب‌وسوران با اشاره به پیامدهای اقتصادی بیماری تب برفکی بیان کرد: این بیماری از بیماری‌های واگیر و مهم دام است که می‌تواند خسارت‌های قابل‌توجهی به دامداران وارد کند.

جهاندیده تأکید کرد: واکسیناسیون دام‌های مستعد در کنار رعایت اصول بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کنترل بیماری و جلوگیری از گسترش آن دارد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه دامی خانوارهای روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: خدمات واکسیناسیون برای پیشگیری از بیماری‌های مهم دامی، به‌صورت رایگان از سوی اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود.

کد مطلب 6990295

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