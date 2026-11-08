به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۷ آبان ماه با حضور تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۵ داوطلب در ۶۵ رشته و مجموعه رشته در ۲۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی برگزار شد.

براساس برنامه زمان بندی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه ۱۰ آبان اعلام شد.

داوطلبان تا ۱۶ آبان فرصت داشتند مهلت اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) را انجام دهند. کلید نهایی ساعت ۱۸ به بعد روز ۲۴ آبان منتشر می شود.

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی پژوهش/فناوری‌محور سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با حضور ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی، ۵۷ رشته تخصصی و ظرفیت کل ۳۱۴ نفر دانشجو تأیید شده است.

این ظرفیت‌ها در راستای اجرای آیین‌نامه دوره‌های دکتری تخصصی پژوهش/فناوری‌محور (مصوب ۱۸ آبان سال ۱۳۹۹) و پس از طی فرآیند اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی و اساتید راهنما، بر اساس مصوبات کمیته منتخب در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

همچنین براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت نتایج کتبی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ در دی‌ماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.