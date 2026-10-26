ثبت ۳.۲ میلیون تردد در محورهای سمنان؛ بیشترین تردد ایوانکی- گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی ظهر دوشنبه در بازدید سامانه های نظارتی راهداری در سمنان با اشاره به آمار سامانه‌های هوشمند تردد شمار اظهار کرد: متوسط تردد ساعتی در محورهای ورودی استان سمنان ۲ هزار و ۲۳۳ وسیله نقلیه و در محورهای خروجی ۲ هزار و ۳۰۷ وسیله نقلیه ثبت شده است. همچنین جمعه سوم مهرماه بیشترین میزان تردد را در این ماه به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه حجم تردد در محور شریف‌ آباد–ایوانکی ضرورت توجه به ایمنی و مدیریت ترافیک را افزایش می‌دهد، افزود: متوسط تردد روزانه در این محور به ۲۳ هزار و ۵۶۰ وسیله نقلیه رسیده است.

مقیمی درباره مقاصد سفر خودروهای دارای پلاک استان سمنان نیز توضیح داد: تهران با سهم ۳۴ درصدی در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مازندران با ۱۵ درصد، گلستان با ۱۰ درصد، قم و خراسان رضوی هرکدام با ۷ درصد قرار گرفته‌اند. سهم سایر استان‌ها از مقاصد سفر نیز ۲۷ درصد بوده است.

وی با اشاره به ماندگاری خودروهای غیر بومی در استان بیان کرد: در میان خودروهایی که بیش از سه روز در سمنان اقامت داشته‌اند، خودروهای پلاک تهران با ۳۴ درصد بیشترین سهم را دارند. خراسان رضوی با ۱۸ درصد و گلستان با ۷ درصد در رتبه‌های بعدی هستند و سهم سایر استان‌ها به ۴۱ درصد می‌رسد.