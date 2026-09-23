به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی عصر چهارشنبه در بازدید از سامانه‌های نظارتی راهداری در سمنان با اشاره به آخرین داده‌های سامانه‌های تردد شمار برخط اظهار کرد: طی شهریورماه سال جاری بیش از چهار میلیون و ۱۸ هزار تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای ورودی و خروجی استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در این مدت به طور متوسط در هر ساعت دو هزار و ۶۴۸ وسیله نقلیه وارد استان سمنان شده و متوسط تردد ساعتی در محورهای خروجی نیز دو هزار و ۷۵۳ وسیله نقلیه بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان با بیان اینکه پنجشنبه پنجم شهریورماه پرترددترین روز ماه بوده است، گفت: محور گرمسار-آرادان با ثبت متوسط ۲۵ هزار و ۷۹۷ تردد روزانه، پرترددترین محور مواصلاتی استان در شهریورماه بوده است.

مقیمی همچنین به بررسی مبدأ و مقصد سفر خودروهای دارای پلاک استان سمنان اشاره کرد و بیان داشت: تهران با سهم ۳۲ درصدی، بیشترین مقصد سفرهای خارج استانی خودروهای پلاک سمنان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: پس از تهران، استان‌های مازندران با ۱۶ درصد، گلستان با ۹ درصد، خراسان رضوی با هفت درصد و قم نیز با هفت درصد، بیشترین سهم را در مقاصد سفر خودروهای پلاک استان داشته‌اند و سایر استان‌ها در مجموع ۲۹ درصد مقاصد را شامل شدند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان درباره ماندگاری خودروهای غیر بومی در استان نیز بیان کرد: در میان خودروهای غیر بومی که بیش از سه روز در استان سمنان ماندگاری داشته‌اند، خودروهای دارای پلاک تهران با ۴۶ درصد بیشترین سهم را داشتند.

مقیمی همچنین از ثبت بیش از سه هزار و ۹۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان در شهریورماه خبر داد و افزود: این سامانه به منظور ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت راه‌ها و شرایط تردد در محورهای مواصلاتی در اختیار کاربران جاده‌ای قرار دارد.